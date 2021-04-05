Европа рекордно опустошила свои газовые хранилища

https://static.news.ru/photo/f8ced796-9623-11eb-9bb0-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В осенне-зимний период из подземных хранилищ Европы был отобран рекордный за 10 лет объём газа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Как отмечают в корпорации, согласно открытым данным с 2011 года, объём поднятого газа за зимний сезон-2020/2021 к 25 марта составил 65,6 млрд куб. м. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 году, когда Европу накрыли аномальные холода со снегопадами.

В настоящее время в подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось всего 29% запасов газа. При этом в Германии и Австрии — по 26%, в Нидерландах — 23%, во Франции — 17%. Эти страны входят в пятёрку крупнейших европейских «хранителей газа».

Чтобы восстановить запасы в ПХГ, Европе необходимо закачать на 57,3%, или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объём сопоставим с суммарным экспортом газа «Газпрома» в 2020 году таким крупным потребителям, как Франция и Нидерланды, — говорится в сообщении.

В корпорации заявили, что начавшаяся кампания по заполнению хранилищ может быть одной из самых масштабных с 2011 года, которая в результате повлияет на повышенный спрос на газ на европейском рынке.

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