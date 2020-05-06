Еврокомиссия предрекла сильнейший за 100 лет спад экономики

https://static.news.ru/photo/4d61bd9a-8fa0-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские государства ввели настолько жёсткие ограничения для сдерживания COVID-19, что спровоцировали сильнейшую экономическую рецессию со времён Великой депрессии, следует из отчёта Еврокомиссии.

По данным организации, совокупный ВВП членов Евросоюза во втором квартале 2020 года снизится на 16% по сравнению с последним кварталом 2019-го. Еврокомиссия спрогнозировала падение экономики на 7,5% по итогам года, что почти вдвое выше показателя мирового финансового кризиса 2008 года.

Учитывая серьёзность нынешнего беспрецедентного мирового шока, совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории. Оценочное падение годового реального ВВП в 2020 году превысит амплитуду самых глубоких рецессий в истории ЕС, — цитирует доклад РБК.

В Еврокомиссии добавили, что пиковое падение ВВП в 2020 году должно остаться ниже показателей времён Великой депрессии, случившей в конце первой трети XX века.

Как писал NEWS.ru, главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн заявил, что экономике ЕС понадобится не менее трёх лет, чтобы оправиться после пандемии и кризиса.