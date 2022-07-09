Еврокомиссия испугалась массовых беспорядков из-за грядущего энергокризиса Вице-президент Еврокомиссии: энергокризис может вызвать массовые беспорядки в ЕС

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Франс Тиммерманс

Европа может столкнуться с «очень, очень сильным конфликтом и раздорами» уже этой зимой из-за высоких цен на энергоносители, заявил в интервью The Guardian вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. По его словам, для предотвращения стычек и массовых беспорядков ЕС придется вернуться к использованию газа.

Если наше общество погрузится в очень, очень сильные конфликты и раздоры из-за отсутствия энергии, мы, конечно, не сможем достичь наших [климатических] целей. Мы, конечно, не добьемся того, чего хотим, если нехватка энергии приведет к серьезным разрушениям в наших обществах, и нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой, — сказал Тиммерманс.

По мнению политика, если Европа не преодолеет текущий кризис, то она не справится и с долгосрочным. Вице-президент ЕК уверен, что власти должны до 1 ноября дать гражданам гарантии, что зимой люди не столкнутся с отопительным кризисом. По его мнению, если такое обещание не будет дано, «общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие».

Ранее Reuters указал на то, что Россия загнала Европу в «тройную ловушку». Обозреватели подчеркнули, что сейчас Москва обладает тремя рычагами воздействия: партнеры, газ и мирные переговоры.