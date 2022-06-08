Продолжающийся конфликт на Украине опустошает казну Евросоюза, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. По его словам, которые цитирует Financial Times, Брюсселю придется переверстать семилетний бюджет раньше, чем планировалось. Он напомнил, что с конца февраля ЕС выделил Киеву свыше четырех миллиардов евро.
Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность, — сказал комиссар.
Ранее британский аналитик Клайв Крук заявил, что в Евросоюзе может случиться раскол из-за антироссийских санкций. По его словам, ограничения, введенные в отношении РФ, вызовут растущий побочный ущерб в ЕС, причем неравномерно. Ряд стран пострадает сильнее других, затраты обнажат самые острые экономические и политические проблемы.