Еврокомиссар заявил об истощении казны ЕС из-за конфликта на Украине

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Еврокомиссар Йоханнес Хан

Продолжающийся конфликт на Украине опустошает казну Евросоюза, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. По его словам, которые цитирует Financial Times, Брюсселю придется переверстать семилетний бюджет раньше, чем планировалось. Он напомнил, что с конца февраля ЕС выделил Киеву свыше четырех миллиардов евро.

Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность, — сказал комиссар.

Ранее британский аналитик Клайв Крук заявил, что в Евросоюзе может случиться раскол из-за антироссийских санкций. По его словам, ограничения, введенные в отношении РФ, вызовут растущий побочный ущерб в ЕС, причем неравномерно. Ряд стран пострадает сильнее других, затраты обнажат самые острые экономические и политические проблемы.