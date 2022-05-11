«Это провокация»: кабмин Польши о возложении цветов на кладбище 9 мая Кабмин Польши назвал провокацией желание дипломатов РФ возложить цветы на кладбище 9 мая

Польша. Варшава. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, облитый краской во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры / Фото Ирина Полина/ТАСС

Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио назвал провокацией желание российских дипломатов 9 мая возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве. Он отметил, что накануне в посольство РФ была отправлена специальная нота с просьбой не участвовать в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы, «учитывая провокационный характер этих действий».

Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию, — сказал Дворчик.

В то же время он подчеркнул, что каждый дипломат, независимо от украинских событий, должен иметь защиту на территории Польши.

9 мая на российского посла в Варшаве Сергея Андреева в ходе памятного мероприятия было совершено нападение. Во время попытки возложить венок к захоронению солдат дипломата облили красной жидкостью. Отмечается, что почтить память советских воинов представителю российской дипмиссии так и не дали.

Позже Андреев сообщил, что его облили сладким сиропом красного цвета. По его словам, никто из российских дипломатов не пострадал. Он также отметил, что на мемориальном кладбище не было полиции.