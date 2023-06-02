«Это не кино»: Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины Зеленский: сложно сказать, когда все увидят обещанное контрнаступление Украины

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сказать на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом, когда начнется анонсированное контрнаступление ВСУ. По его словам, увидеть и почувствовать контрнаступление должна в первую очередь Россия, сообщает РИА Новости.

Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала, — сказал Зеленский.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил в разговоре с NEWS.ru, что Киев ничего не может противопоставить российским войскам, поскольку у него нет достойных средств ПВО. Литовкин добавил, что оружие, которое предоставили Украине США и Британия, не годится для борьбы с российскими ракетами, поэтому это «просто голливудский пиар».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что ВСУ завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Ранее он отмечал, что крупная группировка украинских войск находится на линии соприкосновения в Запорожской области.