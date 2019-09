Республика пострадала как от немецкой, так и от советской оккупации, так как не участвовала во Второй мировой войне, отмечается в Twitter ведомства.

We reject historically inaccurate claims by @mfa_russia that #Estonia was "liberated” by Soviet troops. The Republic of Estonia didn’t take part in #WWII and was occupied by both Nazi Germany & Soviet Russia. The so-called “liberation” was occupation that lasted nearly 50 years.

Российские дипломаты ответили, что Красная армия в сентябре 1944 года освободила страну от нацистов, понеся огромные потери в кровопролитных сражениях.