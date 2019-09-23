Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикаций российским МИД документов о том, что СССР освободил страну от нацистской Германии. В ведомстве отметили, что эта информация является исторически неверной.
Республика пострадала как от немецкой, так и от советской оккупации, так как не участвовала во Второй мировой войне, отмечается в Twitter ведомства.
Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет, — подчёркивается в сообщении.
We reject historically inaccurate claims by @mfa_russia that #Estonia was "liberated” by Soviet troops. The Republic of Estonia didn’t take part in #WWII and was occupied by both Nazi Germany & Soviet Russia. The so-called “liberation” was occupation that lasted nearly 50 years.
Ранее News.ru писал, что к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы. На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них есть донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о преступлениях немецких оккупантов и газеты тех лет.