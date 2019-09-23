https://static.news.ru/photo/f2946bec-de0b-11e9-9891-fa163e074e61_660.jpg Таллин, Эстония Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикаций российским МИД документов о том, что СССР освободил страну от нацистской Германии. В ведомстве отметили, что эта информация является исторически неверной.

Республика пострадала как от немецкой, так и от советской оккупации, так как не участвовала во Второй мировой войне, отмечается в Twitter ведомства.

Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет, — подчёркивается в сообщении.

We reject historically inaccurate claims by @mfa_russia that #Estonia was "liberated” by Soviet troops. The Republic of Estonia didn’t take part in #WWII and was occupied by both Nazi Germany & Soviet Russia. The so-called “liberation” was occupation that lasted nearly 50 years. — Estonian MFA (@MFAestonia) 22 сентября 2019 г.

Российские дипломаты ответили, что Красная армия в сентябре 1944 года освободила страну от нацистов, понеся огромные потери в кровопролитных сражениях.

Each side has its own perspectives. But there is only one #truth , which is based on facts. And this holds that the #RedArmy liberated #Estonia in September 1944, suffering huge losses, after bloody battles with #Nazi Germans. pic.twitter.com/8LRVgx2Prp — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) 23 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы. На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них есть донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о преступлениях немецких оккупантов и газеты тех лет.