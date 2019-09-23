Таллин, Эстония Таллин, Эстония Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикаций российским МИД документов о том, что СССР освободил страну от нацистской Германии. В ведомстве отметили, что эта информация является исторически неверной.

Республика пострадала как от немецкой, так и от советской оккупации, так как не участвовала во Второй мировой войне, отмечается в Twitter ведомства.

Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет, — подчёркивается в сообщении.

Российские дипломаты ответили, что Красная армия в сентябре 1944 года освободила страну от нацистов, понеся огромные потери в кровопролитных сражениях.

Ранее News.ru писал, что к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы. На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них есть донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о преступлениях немецких оккупантов и газеты тех лет.

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