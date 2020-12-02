Эстонская разведка объявила через СМИ о наборе русскоговорящих сотрудников

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Департамент внешней разведки Эстонии ищет новых сотрудников со знанием русского языка. О наборе ведомство сообщило в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress.

На должность специалиста по разведывательным операциям департаменту требуется хорошо образованный, умеющий общаться и перерабатывать большие объёмы данных сотрудник. Он также должен быть гражданами Эстонии и хорошо владеть русским и английским языками.

Ты можешь убедить нас в том, что в тебе скрывается как продавец, так и аналитик, как спортсмен, так и дипломат, как мировой путешественник, так и психолог? — говорится в объявлении.

Как ожидается, сотрудник будет «получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям». В объявлении о вакансии размер заработной платы не указан, сообщает «Политика сегодня».

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин описал методы работы «заклятых партнёров» российской разведки. По его словам, в своей работе западные спецслужбы чаще всего используют шантаж, подлог и провокации, писал NEWS.ru.