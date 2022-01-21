Эстония решила поставить Украине противотанковые комплексы Javelin

Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и гаубицы калибра 122 мм, сообщил начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Пеэтер Куймет, передаёт портал ERR. По его словам, это будет помощь Украине в нынешней сложной ситуации. Ранее главы оборонных ведомств и других стран Балтии заявили о желании оказать Украине свою поддержку.

В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним, — сказал Куймет.

Однако, по его словам, передать это вооружение Украине возможно только с согласия их поставщиков. В случае с Javelin Эстонии потребуется согласие США, в случае с гаубицами - Германии и Финляндии.

Куймет также рассказал, что Эстония уже с 2014 года оказывает помощь Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов и бойцов отрядов специального назначения.

Ранее в конце прошлого года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную.

Тем временем США уже дали разрешение странам Балтии на поставку Украине противотанковых и зенитных комплексов американского производства. Кроме того, сами Штаты также намерены отправить Киеву пять военно-транспортных вертолётов Ми-17.