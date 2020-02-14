https://static.news.ru/photo/8558fd86-4fe4-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Riigikogu‎/facebook.com

Правящая коалиция в парламенте Эстонии отказалась ратифицировать договор о границе с Россией. Спикер Хенн Пыллуаас напомнил о притязаниях республики на Ивангород и часть Псковской области.

Отстаивание действенности Тартуского мирного договора [1920 года с Советской Россией] или поддержка территориальной целостности Эстонии является одним из краеугольных камней нашей безопасности, — цитирует Пыллуааса ТАСС.

Коалиция отказалась ратифицировать договор, который Россия и Эстония заключили в 2014 году после многолетнего спорта. По словам спикера, нынешнее большинство отказалось поддержать решение, когда-то принятое праволиберальной «Партией реформ Эстонии».

Как писал NEWS.ru, в начале февраля эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что границу с Россией нужно пересмотреть по мирному договору 1920 года, в ответ на отрицание насильственного включения Прибалтики в СССР.

Президент республики Кирсти Кальюлайд осудила высказывание главы МИДа, подчеркнув, что Эстонии нужно смириться с тем, что послевоенные границы в Европе не пересматриваются.