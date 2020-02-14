Правящая коалиция в парламенте Эстонии отказалась ратифицировать договор о границе с Россией. Спикер Хенн Пыллуаас напомнил о притязаниях республики на Ивангород и часть Псковской области.
Отстаивание действенности Тартуского мирного договора [1920 года с Советской Россией] или поддержка территориальной целостности Эстонии является одним из краеугольных камней нашей безопасности, — цитирует Пыллуааса ТАСС.
Коалиция отказалась ратифицировать договор, который Россия и Эстония заключили в 2014 году после многолетнего спорта. По словам спикера, нынешнее большинство отказалось поддержать решение, когда-то принятое праволиберальной «Партией реформ Эстонии».
Как писал NEWS.ru, в начале февраля эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что границу с Россией нужно пересмотреть по мирному договору 1920 года, в ответ на отрицание насильственного включения Прибалтики в СССР.
Президент республики Кирсти Кальюлайд осудила высказывание главы МИДа, подчеркнув, что Эстонии нужно смириться с тем, что послевоенные границы в Европе не пересматриваются.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен