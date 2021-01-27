Ещё более 30 человек задержали в ходе беспорядков в Нидерландах

Сотрудники полиции Нидерландов 26 января задержали на акциях протеста в Роттердаме 33 человека.
Согласно данным местных СМИ, задержания в основном связаны с незаконными собраниями и отказами в предоставлении документов, удостоверяющих личность.
Также в одном из районов Амстердама полицейские разогнали группу молодых людей, поджигавших фейерверки. В Маастрихте и Хертогенбосе, чтобы «защитить города от протестующих», на улицы вышли футбольные фанаты. Однако позднее выяснилось, что они не получали разрешение на патрулирование. В других городах группы молодых людей расходились после получения соответствующего указания.
Мы держим ситуацию под контролем, мы говорим с людьми.<...> Не было причины привлекать подразделения быстрого реагирования и другие силы, ситуация отличается от вчерашней, — заявил глава полиции Виллем Вулдерс.
Как писал NEWS.ru, 24 января толпа молодых людей в нидерландском городе Урк, который находится в 80 км от Амстердама, подожгла мобильный центр для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию.