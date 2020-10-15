ЕС ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/7a53c480-0ec9-11eb-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников Фото: kremlin.ru

Из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным в чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника. Об этом сказано в постановлении Совета ЕС, которое опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Кроме высокопоставленных граждан РФ в список вошёл и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), с которым предпринимателям из Евросоюза теперь запрещено поддерживать любые отношения.

Ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, — цитирует документ ТАСС.

Помимо того что введённые ограничения запрещают этим лицам въезжать в страны Евросоюза, они ещё и подразумевают заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны.

Как писал NEWS.ru, власти Италии будут придерживаться общей санкционной линии из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. При этом итальянское руководство выступает против изоляции России.