ЕС впервые отправит пограничников Frontex в балканские страны FT: Евросоюз отправит пограничников в балканские страны, стремящихся вступить в объединение

Фото: european_parliament/flickr.com

Евросоюз принял решение разместить сотрудников Агентства ЕС по контролю границ Frontex в балканских странах, желающих присоединиться к сообществу, сообщает газета Financial Times. Согласно ее данным, это будет первым случаем, когда сотрудники пограничного агентства будут выполнять свою работу вне его юрисдикции.

Регулирование визового режима — обязательное условие. <...> Неприемлемо, что у Западных Балкан есть визовые соглашения с третьими странами, чьи граждане пользуются лазейками для въезда в ЕС, — заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Отмечается, что причиной для подобной меры стало наличие у Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Косово соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, из-за чего растет волна нелегальной миграции.

По информации газеты, за 10 месяцев 2022 года более 130 тысяч мигрантов прибыли на территорию сообщества через балканские страны, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Ранее аналитик Александр Асафов заявил, что поток беженцев с Украины может грозить Европе тяжелым миграционным кризисом, который усугубится также энергетическими и экономическими проблемами. Он отметил, что по напряженности ситуация может превысить миграционный кризис 2015 года.