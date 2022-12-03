ЕС укрепит сотрудничество с Украиной и Молдавией за счет России ЕК увеличит бюджет программ сотрудничества с Украиной и Молдавией за счет России и Белоруссии

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия одобрила четыре новые программы для развития трансграничного сотрудничества при участии 10 государств — членов Евросоюза, Украины и Молдавии, сообщается на сайте ЕК. Общая сумма вложенных средств составляет €533 млн. В публикации говорится, что размер бюджета был увеличен на €26 млн за счет не состоявшихся ранее программ сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Комиссия утвердила четыре новые программы <...> из финансирования ЕС в 2021–2027 годах для развития трансграничного и транснационального сотрудничества, ускорения перехода к зеленым технологиям и поддержки здравоохранения и образования. <...> Эти программы получат дополнительное финансирование в свете принятого комиссией в марте решения приостановить сотрудничество с Россией и Беларуссией, — говорится в публикации.

В частности, €215 млн евро будут потрачены на транснациональное сотрудничество в Дунайском регионе в сферах инноваций и возобновляемых источников энергии. Кроме этого, €187 млн будут отданы ​​на трансграничное сотрудничество между Польшей и Украиной, €54 млн — между Румынией и Украиной, €77 млн — между Румынией и Молдавией.

В октябре представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что энергосотрудничество Москвы и Брюсселя в свете позиции Евросоюза под большим вопросом. Она отметила, что диверсии на «Северных потоках» негативно повлияли на отношения между Россией и ЕС.