Министры обороны стран Евросоюза начали разрабатывать механизм проведения военно-морских миссий ЕС.
Мы обсудили создание инструмента для обеспечения скоординированного военно-морского присутствия стран ЕС в ключевых для Евросоюза регионах мира, — цитирует ТАСС верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.
По её словам, проект пока находится в начальной стадии обсуждения.
Ранее News.ru писал, что в ноябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооружённые силы, чтобы защищаться от Китая, России и США. А вскоре и канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что ЕС будет нуждаться в единой армии.