https://static.news.ru/photo/c963a9ee-ca5c-11e9-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министры обороны стран Евросоюза начали разрабатывать механизм проведения военно-морских миссий ЕС.

Мы обсудили создание инструмента для обеспечения скоординированного военно-морского присутствия стран ЕС в ключевых для Евросоюза регионах мира, — цитирует ТАСС верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.

По её словам, проект пока находится в начальной стадии обсуждения.

Ранее News.ru писал, что в ноябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооружённые силы, чтобы защищаться от Китая, России и США. А вскоре и канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что ЕС будет нуждаться в единой армии.