ЕС призвал политические силы Армении к сдержанности

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Евросоюз внимательно наблюдает за событиями, которые происходят в Армении, и призывает их участников к сдержанности. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Призываем всех участников событий проявлять спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, — цитирует его РИА Новости.

Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, в свою очередь, подчеркнула, что политический кризис в республике должен быть разрешён ненасильственным путём.

Я обеспокоена последними событиями в Армении. Настоятельно призываю все стороны действовать мирно и уважать обязательства, взятые на себя в рамках ОБСЕ и касающиеся демократических процессов и верховенства права. Ситуация должна быть разрешена без насилия, — написала она в Twitter.

Concerned with the latest developments in #Armenia . I urge all parties to act peacefully in respect of @OSCE commitments on democratic processes and the rule of law. The situation must be resolved without violence. #OSCE2021SWE — Ann Linde (@AnnLinde) February 25, 2021

В столице республики Ереване проходят акции как сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, так и его противников. Периодически между ними возникают столкновения.

Оппозиция вменяет главе кабмина поражение в Нагорном Карабахе из-за подписания 10 ноября совместного с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления об условиях прекращения вооружённого конфликта и требует его отставки. Противников премьера поддержали военные после того, как Пашинян освободил от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ.

Пашинян свой пост покидать не намерен. Он подчеркнул, что вопрос о его отставке должен решаться народом. Премьер также выразил уверенность, что попытка переворота в стране провалится.

Как писал NEWS.ru, лидер оппозиционного Движения за спасение родины Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьера. По мнению политика, если оппозиция упустит этот момент, то это будет означать «потерю родины».