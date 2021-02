ЕС призвал политические силы Армении к сдержанности

Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, в свою очередь, подчеркнула, что политический кризис в республике должен быть разрешён ненасильственным путём.

Concerned with the latest developments in #Armenia . I urge all parties to act peacefully in respect of @OSCE commitments on democratic processes and the rule of law. The situation must be resolved without violence. #OSCE2021SWE