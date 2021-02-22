ЕС потеряет около 100 млн доз вакцины от COVID из-за сокращения поставок

https://static.news.ru/photo/740aa574-7677-11eb-8617-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Страны Евросоюза недополучат порядка 100 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, пожелавшего сохранить анонимность.

Компания обязалась доставить в страны ЕС 180 млн доз препарата во втором квартале 2021 года. Однако вместо этого Евросоюз получит менее 90 млн доз. Отмечается, что фармацевтическая компания не отрицает эту информацию, однако подчёркивает, что делает всё возможное для наращивания темпов производства.

На данном этапе AstraZeneca работает над повышением производительности в цепочке поставок в ЕС и продолжает использовать свой глобальный потенциал для обеспечения поставки 180 млн доз в Евросоюз во втором квартале, — заявил пресс-секретарь компании.

В ЕС при этом замечают, что планы по вакцинации не должны быть сорваны из-за этой ситуации, поскольку, даже несмотря на сокращение поставок со стороны AstraZeneca, должны быть вовремя и в нужных объёмах получены препараты от других произодителей.

Также уточняется, что к июню 2021 года AstraZeneca должна была обеспечить Евросоюз примерно 300 млн доз вакцины. Однако по факту объёмы поставок вряд ли превысят 130 млн доз.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» стала настоящим экспортным хитом. Этому способствовала подтверждённая эффективность препарата, созданного на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung отмечает, что «Спутник V» имеет преимущества перед продуктами компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. Так, в двух дозах российской вакцины используются разные носители вируса, а её эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.