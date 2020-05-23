ЕС поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании на пост главы ВТО

Европейский союз поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лаи на должность генерального директора Всемирной торговой организации.
Европейские официальные лица в Брюсселе
Дипломаты в Женеве выступали за то, чтобы преемником главы организации стал африканец, но не смогли представить подходящего кандидата, уточняет издание.
В правительстве и МИД Испании данную информацию пока не прокомментировали.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу покинет свой пост 31 августа, несмотря на то, что его полномочия истекают в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса.
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