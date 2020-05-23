ЕС поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании на пост главы ВТО

https://static.news.ru/photo/7ec58f1a-9dba-11ea-a990-fa163e074e61_660.jpg Аранча Гонсалес Лайя Фото: Xinhua/Global Look Press

Европейский союз поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лаи на должность генерального директора Всемирной торговой организации.

Европейские официальные лица в Брюсселе сообщили немецкому журналу WirtschaftsWoche, что отсутствие поддержки со стороны Соединённых Штатов кандидатуре бывшего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём означает, что она не будет выдвинута в качестве кандидата на пост главы ВТО.

Дипломаты в Женеве выступали за то, чтобы преемником главы организации стал африканец, но не смогли представить подходящего кандидата, уточняет издание.

В правительстве и МИД Испании данную информацию пока не прокомментировали.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу покинет свой пост 31 августа, несмотря на то, что его полномочия истекают в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса.