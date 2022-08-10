ЕС может запретить выдачу виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций В правительстве ФРГ заявили, что ЕС обсуждает прекращение выдачи виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций

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ЕС обсуждает вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. При этом он подчеркнул, что Берлин пока не намерен оценивать возможные результаты, передает ТАСС. По его словам, данная тема будет обсуждаться на разных уровнях.

Он (проект. — NEWS.ru) внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах, — сказал Хебештрайт.

От дальнейших комментариев представитель немецкого кабмина отказался.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что посещение Евросоюза является привилегией. По ее словам, получение туристических виз россиянами не должно считаться правом человека. Политик возмутилась, что несмотря на отсутствие авиасообщения с РФ, страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, это бремя несут соседи России, поэтому необходимо «остановить туристические потоки из нее немедленно».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению политика, граждане РФ «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».