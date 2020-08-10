ЕС может обсудить введение новых санкций в отношении Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9288469e-daf7-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Европейский союз может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении Белоруссии, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции.

По его словам, всё зависит от развития ситуации в республике и действий властей.

Санкции будут одной из опций к рассмотрению, — отметил он, выразив надежду, что до такого сценария не дойдёт.

Чапутович подчеркнул, что ЕС хотелось бы сохранить хорошие контакты с Белоруссией.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал не пугать его ограничениями, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что послы государств Европейского союза обсуждают итоги выборов Белоруссии и ситуацию с протестами в рамках встречи, которая проходит в Минске. Как сообщал Чапутович, согласно его данным, послы высказывают «разочарование» произошедшими в Белоруссии событиями.

Также польские власти считают безосновательными обвинения Лукашенко о том, что Варшава причастна к руководству протестными акциями после выборов президента.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%.