Эрдоган захотел засудить обматерившую его греческую газету

https://static.news.ru/photo/5619b51c-fc1c-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с иском в прокуратуру на руководство греческой газеты Dimokratia за оскорбление с матом на главной странице.

Представители турецкого лидера намерены засудить греческое издание по статье 299 УК Турции «Публичное оскорбление президента».

Тот факт, что греческая общественность никак не отреагировала на скандальную публикацию, говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики, — цитирует агентство Anadolu адвоката Эрдогана.

18 сентября Dimokratia опубликовала на первой странице статью с заголовком на турецком S****r git, Mr. Erdogan («Пошел *****, мистер Эрдоган»).

Отношения между Грецией и Турцией обострились с началом сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, которые проводит турецкое судно Oruç Reis. Этот регион, по мнению греческой стороны, является её исключительной экономической зоной. В этой связи ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность. Страны обвиняют друг друга в незаконных соглашениях о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны. Также Турция проводит исследования в местности, которую считает своей исключительной экономической зоной Кипр, писал NEWS.ru.