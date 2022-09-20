Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Турция ведет переговоры со всеми странами мира, отметил он в беседе с телеканалом PBS, его цитирует издание Yeni Şafak.
Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: «Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?» Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу, — подчеркнул турецкий лидер.
Эрдоган указал на то, что встречается с главами государств во всем мире, поскольку Турция является частью мира. Переговоры проводились и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином, уточнил он.
Турецкий лидер рассказал, что подобных вопросов ему не задавал никто их глав государств в Европе.
Мы будем вести с ними процесс в таком же отношении, как и со странами Шанхайской организации сотрудничества, — добавил Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил: президент России Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. При этом Киев должен быть в одном понимании с Москвой, отметил он. Турецкий президент добавил, что Москва также занимается вопросом вывода своей сельскохозяйственной продукции на рынки, все это Эрдоган назвал «хорошими событиями».