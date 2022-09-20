Евгений Бугров

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС Эрдоган заявил, что Турция не станет отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

20 сентября 2022 в 07:12

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрагим Раиси встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках 22-го саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде