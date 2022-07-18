Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством страны, сообщил телеканал TRT Haber. В частности, планируется рассмотреть итоги прошедших 13 июля в Стамбуле переговоров военных делегаций Турции, РФ, Украины и представителей ООН о создании зернового коридора по вывозу морем сельхозпродукции с Украины.

Будут обсуждены дипломатические контакты для решения зернового кризиса, — сказано в сообщении канала.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования судов. Кроме того, прибывающие на Украину пустые суда будут проверяться турецкими военно-морскими силами, чтобы не допустить контрабанду оружия.

Позже Минобороны сообщило, что на встрече в Стамбуле Россия предложила меры по перевозке продовольствия, которые исключают какие-либо провокации и использование перевозок для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники. По его данным, большая часть предложений была поддержана участниками консультаций.