ЕП планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители ЕП планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители, вертолеты и ракеты

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Резолюцию в честь первой годовщине конфликта на Украине планируют принять депутаты Европейского парламента. Как сообщили на сайте европарламента, в документе они призовут к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине», дальнейшему усилению санкций против России и поставках истребителей Киеву.

Крайне важно поддерживать в украинцах веру в лучшее будущее и цель на победу. Эта цель может быть достигнута только через продолжающиеся постоянные поставки Украине всех видов оружия, без исключения, — заявили в Европарламенте.

Ожидается, что голосование по резолюции пройдет в четверг в 12.00 по местному времени (14.00 мск). Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

На прошлой неделе по вопросу поставки истребителей Украине высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Варшава согласна помочь ВСУ самолетами, но не будет делать это «в первых рядах».

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.