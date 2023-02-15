Энергоэксперт: российское сырье продолжает поступать в Европу Энергоэксперт Митрахович: российское сырье продолжает поступать в Европу

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Российские энергоресурсы продолжают поступать в Европу даже после введения санкций и ограничений, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, объем таких поставок в будущем может вырасти. Он напомнил, что российский СПГ и трубопроводный газ все еще не попали под санкции, но это может измениться. Также он рассказал о санкционных поблажках для некоторых стран, благодаря чему они продолжат свое сотрудничество с Россией.

Европейский бизнес готов возобновить отношения с РФ, но политики этого не хотят. СПГ и трубопроводный газ не под санкциями, но возможны новые санкционные пакеты <...> Правда, появились и санкционные поблажки, связанные с нефтепродуктами из отечественной нефти и нефтяными смесями, — пояснил Митрахович.

Энергоэксперт добавил, что существует вероятность восстановления части энергетических отношений между Россией и Европой в 2023 году. Он пояснил, что в предыдущем году объем закупок сжиженного газа со стороны Китая сильно снизился, из-за чего огромные потоки сырья направились в Европу. В этом году после отказа КНР от политики нулевой терпимости к COVID-19 страна восстановит спрос на СПГ, поэтому европейцы могут столкнуться с недостатком энергоресурсов, что подтолкнет и к восстановлению отношений с Москвой, объяснил Митрахович.

Издание уточнило, что Венгрия, Словакия и Чехия все еще импортируют российскую нефть через трубопровод «Дружба», а поставки через море продолжаются в Хорватию и Болгарию. Последняя также закупает российский газ с помощью Турции, а Германия неформально приобретает российскую нефть у Казахстана.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее рассказал, что Китай может нарушить планы Евросоюза по накоплению газа в хранилищах для следующего отопительного сезона, если возвратится к нормальным темпам экономического роста и нарастит объемы потребления энергии. По его словам, пока снятие ковидных ограничений не привело к быстрому восстановлению экономики КНР, но все может измениться во втором полугодии 2023 года. Эксперт подчеркнул, что китайский спрос на СПГ будет оказывать основное влияние на ситуацию на газовом рынке в текущем году.