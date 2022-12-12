Энергоэксперт оценил шансы на восстановление украинской энергосистемы Энергоэксперт Юшков исключил возможность восстановить подачу электроэнергии на Украине

Фото: shutterstock

На Украине в ближайшей перспективе невозможно восстановление бесперебойной подачи электроэнергии, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Игорь Юшков. Он уточнил, что можно лишь изменить интервалы и продолжительность отключений, но решить проблему полностью не получится ни в одном из украинских регионов. Эксперт пояснил, что украинская энергосистема лишилась возможности осуществлять перетоки электричества между разными областями, из-за чего она распалась на изолированные «острова».

Конечно, от региона к региону ситуация разная, но полностью восстановить энергосистему до состояния, когда возможна бесперебойная подача электричества, невозможно. Можно говорить разве что об изменениях интервалов, их продолжительности, но полностью решить проблему ни в одном регионе нельзя, — сказал Юшков.

Энергоэксперт добавил, что на крупных объектах на Украине практически не проводятся восстановительные работы из-за опасения новых обстрелов и недостатка крупного оборудования. Специалист уточнил. что энергосистемы просто переводятся на резервные системы снабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в настоящее время полностью восстановить энергетическую систему Украины невозможно. Он пояснил, что по данной причине в городах страны продолжат сохраняться графики отключений электричества.