https://static.news.ru/photo/c88e6784-e8f2-11e9-8151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Электронная очередь для желающих подать документы на получение российского гражданства появилась в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

По его словам, система пока что работает в тестовом режиме. Появление услуги связано с необходимостью помочь МВД «убрать очереди с улиц», отметил он.

Задача выполнена, задача нашла своё воплощение в электронном сайте, — цитирует Першикова « Интерфакс ».

За первые три часа работы электронной очереди в ней зарегистрировались 437 граждан ЛНР, уточнил он. Доступ к сайту можно получить только с территории ЛНР.

На первом этапе электронная очередь будет работать только в Луганске. Через несколько дней планируется наладить доступ для всей республики.

Как ранее писал News.ru, в самопровозглашённой Донецкой народной республике электронная очередь в паспортные столы начала работать 1 июля.