Эксперт рассказал о русофобии в румынском обществе Политолог Соин: в Румынии царит русофобия, но общество в этом не монолитно

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Бухарест, Румыния

В Румынии еще есть политики и общественники, которые не поддаются русофобии и выступают со здравыми заявлениями, рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики политолог Дмитрий Соин. Так он прокомментировал заявление румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая ранее обвинила Киев в том, что он втягивает Бухарест в конфликт с Москвой.

В Румынии в целом на сегодня царят антироссийские настроения как в политическом истеблишменте, так и в обществе. Это связано с системной антироссийской пропагандой. Уважаемая сенатор Шошоакэ имеет свою особенную позицию, и у нее есть сторонники. Румынское общество не монолитно с точки зрения русофобии, — отметил Соин.

В Румынии не хотят конфликтовать с Россией, уверен бывший депутат. Кроме этого, он выразил надежду, что со временем информационный климат в стране изменится.

Румыны на уровне национального сознания помнят, как они участвовали в коалиции с Гитлером во времена вторжения в Советский Союз. Для них это тогда закончилось печально. Сейчас нам важно обеспечить полноценную и качественную работу с румынской аудиторией. Это позволит нам перестроить настроения в обществе в нашу пользу, — заявил Соин.

В четверг 7 сентября румынский сенатор Диана Шошоакэ сообщила, что Бухарест «подталкивают к войне», а виноват в этом Киев. Заявление прозвучало после того, как румынские власти объявили, что на приграничной с Украиной территории обнаружены обломки предположительно российского ударного беспилотника. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг это сообщение. В НАТО также не увидели у России желания атаковать Румынию. Об этом заявил глава Альянса Йенс Столтенберг.