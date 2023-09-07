В НАТО не увидели у России желания атаковать Румынию Столтенберг: у НАТО нет информации об атаке Румынии со стороны России

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Abbigail Beardsley

У НАТО нет информации о том, что обломки беспилотного летательного аппарата, найденные в Румынии, были преднамеренной атакой из России, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что эта ситуация демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев из-за конфликта на Украине, передает ТАСС.

Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России, — сказал он.

4 сентября глава региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе на юге Одесской области были повреждены несколько складских и производственных помещений. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру. Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий.

При этом в ночь на 4 сентября в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в крупном порту Измаил прогремело несколько взрывов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис позже опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олег Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.