Политолог объяснил, зачем Зеленский изменил смысл слова «блицкриг»

https://static.news.ru/photo/4e668182-c2e2-11eb-9fc6-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В словах украинского президента Владимира Зеленского о «российском блицкриге» присутствует своеобразное даже не заигрывание с исторической правдой, но переформатирование её в кривду. Немецкое слово, отсылающее слушателя к событиям Второй мировой войны, политик использует по отношению к России. Такую мысль в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что в данном случае можно провести параллель между словами Зеленского и его предшественника на посту президента Украины — Петра Порошенко. Последний, в свою очередь, уверял, что раз Освенцим освобождал украинский фронт, следовательно, принимали участие в этом только украинцы. Это был его национальный посыл.

В таких случаях мы наблюдаем своеобразное переформатирование исторической памяти. И Зеленский, общаясь с немецкими журналистами и используя слово «блицкриг», слегка «подхрюкивает» им, как бы сказал российский президент Владимир Путин. Украинский лидер как бы предлагает иначе посмотреть на понятие «блицкриг» и представить, что эта «молниеносная война» идёт со стороны РФ. Однако стоит помнить, что это в первую очередь немецкое слово, — сказал политолог.

Перенджиев подчеркнул, что для думающих людей это понятие с большим трудом поддаётся переформатированию. А для не очень думающих — напротив.

Ранее Перенджиев заявил, что в настоящий момент главная задача президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, чтобы заниматься политическими и информационными манёврами. Он делает заявления по любому поводу с целью сохранения своей страны в информационном пространстве.