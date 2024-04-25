Эксперт расшифровал слова Макрона о вассалах США в Европе Эксперт Ткаченко: Макрон говорит о вассалах США в ЕС ради победы на выборах

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу показать, что она — не вассал США, потому что хочет расположить избирателей перед выборами в Европарламент, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он отметил, что такая позиция у французского лидера будет наблюдаться недолго.

В ближайший месяц мы услышим очень много здравых, умных, реалистичных мыслей от европейских политиков. Но самое страшное — вдруг поверить им. Как только выборы пройдут, они вернутся к своей обычной русофобской и антироссийской политике, — объяснил профессор.

Ранее Макрон заявил, что Европа столкнется с высокими рисками ослабления уже в ближайшие годы и даже может погибнуть. По его словам, страны ЕС не могут выстраивать свою автономию, если не возьмут на себя ответственность за развитие собственной оборонной промышленности. Глава Пятой республики призвал европейцев показать, что они никогда не были вассалом США и что они знают, как разговаривать с другими регионами мира.

Также он утверждал, что странам Евросоюза следует быть готовыми к тому, что с Россией нужно будет выстраивать отношения после завершения конфликта на Украине.