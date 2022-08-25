Стало известно о недовольстве папы римского Зеленским Эксперт по Ватикану Полити: Франциск недоволен стремлением Зеленского навязать ему позицию США и ЕС по Украине

Фото: Massimiliano MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск недоволен давлением украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается навязать ему позицию США и ЕС по ситуации на Украине, заявил эксперт по Ватикану, журналист Марко Полити в статье, опубликованной IL Fatto Quotidiano. По его словам, понтифик не намерен становиться «прислужником Запада» в этом вопросе.

В Ватикане считают, что Зеленский стремится втянуть папу в нарратив, согласно которому Киев выставляется невинной жертвой, а образ России при этом демонизируется. Однако папа римский не согласен с такой позицией, так как в ней не учитываются прошлые события на Украине, которые привели к сегодняшней ситуации.

Понтифику также не нравится настойчивость, с которой Зеленский добивается его визита в Киев. Франциск же сначала хочет посетить Москву. Это закулисное «перетягивание каната» длится уже несколько месяцев, отметил эксперт.

Папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами, — написал он.

Ранее папа римский назвал гибель российской журналистки Дарьи Дугиной примером безумия войны и призвал к прекращению боевых действий на Украине. Он также назвал преступниками тех, кто зарабатывает на войне и торговле оружием.