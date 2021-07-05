Эксперт оценил возможность путешествия по Европе с российской вакциной

Привившийся вакциной «Спутник V» российский турист должен соблюдать ряд требований, отправляясь в путешествие по Европе. Об этом Pravda.Ru рассказал российский государственный и политический деятель Юрий Барзыкин.

Необходимо следовать тем требованиям, которые предъявляют те или иные страны. Греция и Кипр принимают «Спутник V». Венгрия пока не разрешила. Но есть ряд стран, которые допускают въезд с российской вакциной без требований на тест и самоизоляцию, — сообщил эксперт.

Однако большинство стран по прибытии требуют сдачу теста на коронавирус. Эта мера не зависит от типа вакцины, которая есть у человека. Это важный фактор, который необходимо учитывать, въезжая в ту или иную страну ЕС.

Ранее стало известно, почему британцы вакцинируются рекордными темпами. По словам эксперта, такие высокие показатели связаны с тем, что вакцинация от коронавируса в Великобритании является добровольной.