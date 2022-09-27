Эксперт: аварии на «Северных потоках» ставят крест на сближении Европы и РФ Энергоэксперт Митрахович: аварии на «Северных потоках» заморозят сближение Европы и России

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Аварии на обеих нитках «Северного потока» временно ставят крест на сближении Европы и России, так как сначала необходимо восстановить оба трубопровода, заявил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что если бы Германия пошла на компромиссы, чтобы помириться с РФ, то в будущем после ремонта можно было бы запустить «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Пока в связи с уровнем текущего политического конфликта, «СП-2» все равно бы не запустили. Я бы предположил, что те элиты, которые в Европе и США хотят максимально отдалить РФ и ЕС и заблокировать сценарий восстановления отношений, были бы рады, чтобы нас ничего не связывает. Можно предположить, что интересантами подобного развития событий являются противники российско-европейского сближения. Прежде всего, американцы, — сказал энергоэксперт.

Митрахович напомнил, что по «Северным потокам» сейчас не идут поставки российского газа в Европу, так было еще до аварии. С точки зрения транспортировки ресурса ничего не поменялось, но изменения могут произойти в случае приостановки поставок в Латвию или Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что авария на газопроводе «Северный поток —2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» — беспрецедентная ситуация, требующая разбирательства, поскольку затрагивает энергобезопасность целого континента. Он добавил, что нельзя исключать ни один вариант, в том числе и диверсию.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль. Германия и Дания не исключают, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли из-за диверсии.