12 ноября 2025 в 11:51

Экс-советник украинского министра пошел на отчаянный шаг во время обыска

Экс-советник главы Минэнерго Украины Миронюк пытался уничтожить улики при обыске

Бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк пытался уничтожить вещественные доказательства во время проведения обыска, сообщает украинский Центр противодействия коррупции в Telegram. Как указали в ведомстве, фигурант рвал документы и пытался выбросить в окно мобильный телефон.

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку. Прокурор перечислил риски, из-за которых Миронюка стоит взять под стражу. В частности, во время обыска Миронюк рвал документы, пытался их скрыть, выбрасывал их в окно. Он также пытался выбросить в окно мобильный телефон, — сказано в сообщении.

У следствия также имеются данные о наличии у подозреваемого широких международных связей, которые могли бы способствовать его побегу. По имеющейся информации, супруга Миронюка обладает видом на жительство в Словакии и банковским счетом, а сам он владеет компаниями в Болгарии и Словакии.

Следствие считает, что обвиняемый использовал свои связи в правоохранительных органах для получения конфиденциальной информации о ходе расследований. Прокурор настаивает на заключении Миронюка под стражу без права внесения залога, поскольку ему инкриминируется особо тяжкое преступление. В заключение отмечается, что бывшему советнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в участии в коррупционных схемах в энергетической сфере, ссылаясь на фотографии с валютой, опубликованные после обысков у бизнесмена Тимура Миндича Национальным антикоррупционным бюро страны. Он также отметил, что граждане вынуждены покупать генераторы самостоятельно, в то время как представители власти получают выгоду от этих схем.

