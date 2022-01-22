Экс-разведчик раскрыл подробности «самобийственной» политики США

Политиа США в отношении России является самоубийственной. При этом Штаты не только сами идут по пути гибели, но и тянут за собой дургите страны Запада. Такое мнение в интервью изданию Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высопоставленный сотрудник разведки Франции Эрик Денесе.

По мнению Денесе, в кризисе вокруг Украины виноват Запад, позволивший свергнуть законно избранного президента Виктора Януковича, поощряя и поддерживая государственный переворот в стране, одновременно «попирая ценности и правли, которые сам отстаивает по всему миру». В дальнейшем США и Европа просто закрыли глаза, когда новый киевский режим начал притеснять русскоязычное население Донбасса.

Денесе убеждён, что всё происходящее свидетельствует о том, что «атлантистская русофобия» стала обязательным способом существования для США и НАТО. Лишь твёрдая позиция РФ по украинскому вопросу заставила их вернуться за стол переговоров.

Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям, — отметил экс-разведчик.

Денесе подчеркнул, что Вашингтон максимально стермится оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы. Один из ярких примеров — действия Штатов вокруг газопровода «Северный поток — 2». Политолог убеждён, что США всеми силами стараются удержать Европу под своим влиянием и не допустят инакомыслия, которое может поставить действия Вашингтона под сомнения. Всё это заставляет сделать Денесе неутешительные выводы относительно будущего.

Всё наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого, — резюмировал доктор политических наук.

Ранее стало известно, что Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Причиной таких действий назвали сохраняющуюся угрозу боевых действий со стороны России.