Вмешательство западных стран в дела Москвы давно не вызывает удивления, но сегодня Россия имеет серьёзную военную силу, поэтому опрометчивые шаги со стороны оппонентов будут иметь последствия. Такое мнение высказала журналист из Шотландии Джоанна Росс на страницах портала InfoBrics.

Росс напомнила читателям, что деструктивная деятельность Запада по отношению к России не является чем-то новым, а о том, что между Москвой и Англией есть проблемы во взаимопонимании, писали ещё советские...