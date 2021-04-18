Экс-президент Эстонии потребовал не пускать россиян в Европу

Политик, дипломат и президент Эстонии в период с 2006 по 2016 годы Тоомас Хендрик Ильвес заявил о необходимости ввести временный запрет на въезд в Евросоюз для граждан России. Уже имеющиеся визы он предложил заморозить.
Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит, — написал он в Twitter.
В комментариях он признал, что эта мера может ударить по рядовым россиянам, но «на фоне того, как Россия себя ведёт», по мнению политика, это неизбежно.
Россия сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой? — говорится в следующем его сообщении.
Ильвес в данный момент является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.
Как писал NEWS.ru, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой. Инициативу он озвучил во время обеда с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Эдерер заявил, что позиция в отношении России «слишком сфокусирована на украинском конфликте». Это, считает он, устаревший подход, поэтому он должен быть изменён. Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали подчеркнула, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС пришли к общему мнению о «более общем походе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо». При этом большинство стран — членов Евросоюза считают, что принципы, которыми руководствуется Брюссель в отношениях с Москвой, должны быть сохранены.