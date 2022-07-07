Бывший премьер Эстонии пообещал остаться в стране в случае вторжения Бывший премьер-министр Эстонии Ансип пообещал остаться в стране в случае вторжения

Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Бывший премьер-министр Эстонии, депутат Европейского парламента Андрус Ансип пообещал остаться в стране в случае вторжения, передаёт EADaily. К этому его обязывает работа на должности главы правительства в течение девяти лет. Так политик ответил на вопрос о том, что будет делать, если президент России Владимир Путин придёт «возвращать Нарву».

Я останусь в Эстонии и буду с эстонским народом. <...> У меня даже есть квартира в Брюсселе. Но то, как поведет себя премьер-министр с самым продолжительным стажем в Эстонии, имело бы символическое значение, — сказал Ансип.

Он добавил, что обязательно нашёл бы себе применение в случае военного конфликта, и выразил уверенность в защищённости Эстонии. Эта вера основана на девятилетнем пребывании на посту премьера, отметил Ансип.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее обратилась к западным союзникам с призывом не допустить преждевременного мирного соглашения между Россией и Украиной. В статье для Sunday Telegraph она отметила, что западная политика должна базироваться на понимании того, что «российская угроза не уйдёт завтра». Глава Эстонии заявила о недопустимости возвращения к деловым отношениям с Россией.