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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что представители действующей власти страны подводят население к катастрофе, сокращая финансирование медицины.

Как передаёт «Политика сегодня», ситуация с туберкулёзом вызвала у Червоненко особые опасения. По его словам, политика властей в этом направлении — «это планомерное сокращение нации».

Бывший глава транспортного ведомства также напомнил о проблемах в психиатрии. Червоненко указал, что статистика по самоубийствам в стране выглядит более угрожающей, чем данные о жертвах COVID-19. Он подчеркнул, что психически неуравновешенные люди должны наблюдаться в специализированных учреждениях, однако недостаток финансирования приводит к тому, что такие пациенты лечатся амбулаторно. Червоненко отметил, что на Украине функционируют всего восемь неврологических диспансеров.

Но эти твари (представители действующей власти. — NEWS.ru), они за деньги продадут нацию, — эмоционально высказался экс-министр.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за годы независимости население страны сократилось на 20 млн человек, писал NEWS.ru.