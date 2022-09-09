Экс-игрок «Барселоны» выступил против матча Боснии и Герцеговины с Россией

Бывший игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич раскритиковал намерение Футбольного союза Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с Россией. Об этом футболист заявил порталу Sportske.

Матч должен пройти 19 сентября в Санкт-Петербурге. Футболист заявил, что слышал о решении союза, так как ему звонили и якобы спрашивали, что он думает об этой игре.

Я сказал то, что думал, а потом был удивлен решением. Неудачное решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. Я просто скажу, что это нехорошо, — заключил спортсмен.

Миралему Пьяничу 32 года, он выступал в 107 матчах за национальную команду и забил 18 мячей.

Ранее Президент Словении Борут Пахор заявил, что сделает всё возможное, чтобы Босния и Герцеговина вступили в ЕС и в НАТО. Об этом он сообщил в ходе визита в Турцию в августе. Словения была включена Россией в список недружественных стран в июле этого года.