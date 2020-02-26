https://static.news.ru/photo/4db33308-58b6-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юрист Андрей Богдан на посту главы офиса президента Украины Владимира Зеленского работал фактически бесплатно. Об этом заявил сам экс-чиновник.

По его словам, зарплату в полном объёме он перечислял на благотворительность.

За время работы взяток не брал, выгоды не искал. Честно жил за счёт денег, которые заработал на адвокатской ниве, — написал Богдан в Facebook.

В качестве подтверждения своих слов он приложил документы о доходах от правительственной деятельности. Как следует из отчёта, за полгода он получил 203 тысячи гривен (около 537,4 тысячи рублей). При этом юрист направил по 113,4 тысячи гривен в благотворительные фонды «Таблеточки» и «Благомай». Первый помогает онкобольным детям, второй занимается воспитанниками детдомов и детьми беженцев из Донбасса.

Андрей Богдан ушёл в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак, писал NEWS.ru.