Экс-глава Минздрава Греции умер от коронавируса

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Бывший министр здравоохранения Греции Димитрис Кремастинос скончался на 79-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.

Известный кардиолог был госпитализирован 26 марта и провёл в отделении интенсивной терапии афинской больницы «Эвангелисмос» несколько недель, сообщила газета Proto Thema.

В Греции наблюдается один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 среди стран Европы. Местным жителям с 4 мая разрешено выходить из дома без ограничений, писал NEWS.ru.