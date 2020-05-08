Экс-глава Минздрава Греции умер от коронавируса

Бывший министр здравоохранения Греции Димитрис Кремастинос скончался на 79-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.
Известный кардиолог был госпитализирован 26 марта и провёл в отделении интенсивной терапии афинской больницы «Эвангелисмос» несколько недель,
Former— Proto Thema English (@eprotothema)
#Greek #Health #MinisterDimitris Kremastinos, 78, dies of #coronavirus https://t.co/hBGnnSmCBr pic.twitter.com/O2AKnVlyQZ May 8, 2020
В Греции наблюдается один из самых низких уровней заболеваемости COVID-19 среди стран Европы. Местным жителям с 4 мая разрешено выходить из дома без ограничений, писал NEWS.ru.
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