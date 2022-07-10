Экс-глава Минобороны Великобритании захотела занять пост Джонсона Экс-глава Минобороны Великобритании Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра

Фото: Mark Thomas /Global Look Press

Борис Джонсон

Бывшая глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра страны в связи с уходом с должности Бориса Джонсона. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала видео с ссылкой на сайт предвыборной кампании.

Наше (Великобритании. — NEWS.ru) руководство должно измениться. Оно должно больше заботиться о корабле, чем о его капитане, — написала Мордонт.

В данный момент политик занимает должность младшего министра по торговой политике Великобритании. В 2019 году она стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост министра обороны. На нем Мордонт находилась почти три месяца.

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина. Джонсон будет исполнять свои должностные обязанности вплоть до назначения нового главы правительста Соединенного Королевства.