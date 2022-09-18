Экс-депутат Рады заявил о поддержке спецоперации парламентариями Украины Экс-депутат Рады Кива: часть украинских депутатов поддерживает спецоперацию России

Фото: МО Украины

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива в личном Telegram-канале заявил, что украинские парламентарии поддерживают российскую спецоперацию. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию депутата от правящей партии «Слуга народа» Николая Задорожного в свитере с литерой «V». Этот знак считается одним из неофициальных символов спецоперации.

Народные депутаты Украины активно поддерживают СВО. На фото — депутат Николай Задорожный от фракции «Слуга Народа». Депутат приехал с поздравлениями в город Тростянец Сумской области. Обратите внимание на свитер! — написал Кива.

Экс-парламентарий добавил, что как лидер украинской пророссийской оппозиции он выражает этому депутату благодарность за проявленную смелость.

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный посетил мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Фотографию народного депутата опубликовал Тростянецкий горсовет на официальной странице в Сети. После критики со стороны украинских пользователей о том, что буква является прямой отсылкой к российской специальной операции, Задорожный принес свои извинения.

В связи с произошедшим некоторые пользователи предложили лишить народного избранника депутатского мандата в качестве наказания.