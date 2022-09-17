Соратник Зеленского надел свитер с символикой спецоперации РФ

Фото: Социальные сети

Соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный посетил мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Фотографию народного депутата опубликовал Тростянецкий горсовет на официальной странице в Сети. После критики со стороны украинских пользователей о том, что буква является прямой отсылкой к российской специальной операции, Задорожный принес свои извинения.

Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство! — извинился депутат.

Некоторые пользователи предложили лишить народного избранника депутатского мандата в качестве наказания.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее опубликовал в соцсетях снимок с повернувшимся к нему спиной бойцом ВСУ, на экипировке которого видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Фотографии сделаны в городе Изюм Харьковской области.

14 сентября СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Изюм, который недавно заняли украинские войска. Ранее глава ВГА Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука эвакуировали из-за артобстрелов со стороны ВСУ.