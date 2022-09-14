Зеленский показал фото украинского военного с эмблемой СС на экипировке

Фото: flickr

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок с повернувшимся к нему спиной бойцом ВСУ, на экипировке которого видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Фотографии сделаны в городе Изюм Харьковской области.

14 сентября СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Изюм, который недавно заняли украинские войска. Ранее глава ВГА Херсонской области Виталий Ганчев сообщил, что жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука эвакуировали из-за артобстрелов со стороны ВСУ.

Украинский лидер не впервые публикует в своих соцсетях фотографии украинских военных с подобной символикой. 9 мая он выложил в своем аккаунте обращение к соотечественникам, приуроченное ко Дню победы над нацизмом, сопроводив запись серией снимков, на одном из которых был изображен военнослужащий ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в боях на территории Донбасса принимали участие люди, открыто идентифицирующие себя как нацисты, причем таковые воевали и против украинских войск. Среди них — Алексей Мильчаков, возглавляющий диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич». Она не является частью Вооруженных сил России, но активно проявляла себя еще в 2014 году. В 2022-м, как сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, «Русич» вновь участвовал в боях.