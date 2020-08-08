Экс-депутат Верховной рады назвал «быдлом» жителей Киева

https://static.news.ru/photo/9ce0c178-d973-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Олег Барна Фото: Олег Барна/facebook.com

Бывший депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, комментируя рейтинг кандидатов в мэры Киева, заявил, что большинство жителей украинской столицы являются быдлом.

Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве. Высокий рейтинг кремлевского агента, бывшего КГБиста, информационного манипулятора и шоумена Пальчевского тому есть подтверждение. Киевлян еще ничего не научило. А жаль, — написал политик в Facebook.

По последним опросам, 23,8% киевлян готовы отдать свои голоса за бывшего мера Виталия Кличко. Второе место занял телеведущий и предприниматель Андрей Пальческий. Замыкает тройку лидеров политик Николай Томенко. Его поддерживают 10,5% избирателей.

Ранее NEWS.ru писал, что Барна устроил драку со своим коллегой Юрием Левченко прямо в ходе прямого эфира на парламентском телеканале «Рада». Барне не понравилось, что его назвали «прислужником олигарха».