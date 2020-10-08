Экс-депутат обвинил Порошенко в продаже боеприпасов сирийским боевикам

https://static.news.ru/photo/76b3c826-0955-11eb-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент Украины Пётр Порошенко продавал сирийским боевикам боеприпасы, включая запрещённые 400-килограммовые фосфорные бомбы. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.

Бывший парламентарий не уточнил, кто выступал покупателем оружия. По его словам, это была одна из группировок, противостоящих сирийскому лидеру Башару Асаду. Продажа боеприпасов имела место в 2014–2016 годах.

Жвания добавил, что намерен сообщить о действия Порошенко в Государственное бюро расследований Украины.

У меня есть доказательства этого, они все будут приведены в заявлении в ГБР, — цитирует его ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Генпрокуратура Украины возбудила очередное уголовное дело в отношении Порошенко. Основанием для этого послужило заявления юриста Карины Микитян по факту якобы сговора политика и Минфина страны по поводу государственных гарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском». По данным надзорного ведомства, Порошенко, будучи президентом, позволил себе злоупотребить положением ради получения «неправомерной выгоды».

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, расследования дают Порошенко определённый пиар, в котором он нуждается. В то же время некоторые из них содержат серьёзные основания для привлечения его к ответственности.