Группа экологических активистов Heathrow Pause, отколовшаяся от движения Extinction Rebellion, намерена блокировать работу крупнейшего британского международного аэропорта Хитроу с помощью беспилотников.

Акция стартует 13 сентября. Активисты будут запускать дроны внутри закрытой зоны воздушной гавани, используя лазейку в правилах техники безопасности. По их словам, риска причинения ущерба не будет, но руководство аэропорта наверняка отменит все рейсы, сообщает Reuters. Блокада будет продолжаться как минимум неделю, но может быть продлена на более долгий срок.

Как писал ранее Nеws.ru, экологические активисты провели ряд забастовок в Лондоне в апреле, требуя от властей страны принятия мер по предотвращению изменений климата. Они перекрывали дороги, нарушали работу метров и блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи. Полицией были задержаны сотни протестующих.

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