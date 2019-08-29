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Группа экологических активистов Heathrow Pause, отколовшаяся от движения Extinction Rebellion, намерена блокировать работу крупнейшего британского международного аэропорта Хитроу с помощью беспилотников.

Акция стартует 13 сентября. Активисты будут запускать дроны внутри закрытой зоны воздушной гавани, используя лазейку в правилах техники безопасности. По их словам, риска причинения ущерба не будет, но руководство аэропорта наверняка отменит все рейсы, сообщает Reuters . Блокада будет продолжаться как минимум неделю, но может быть продлена на более долгий срок.

Как писал ранее Nеws.ru, экологические активисты провели ряд забастовок в Лондоне в апреле, требуя от властей страны принятия мер по предотвращению изменений климата. Они перекрывали дороги, нарушали работу метров и блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи. Полицией были задержаны сотни протестующих.