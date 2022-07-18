Джонсону посоветовали ходить на работу Sky News: оппозиция порекомендовала Джонсону и его министрам появляться на работе из-за аномальной жары

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Уходящему в отставку премьер-министру Борису Джонсону и членам его кабмина стоит «появляться на работе», чтобы справиться с последствиями аномальной жары, заявила член оппозиционной Лейбористской партии Британии Лиза Нэнди, передает телеканал Sky News. По ее словам, Джонсон «явно отключился от работы» после объявления об уходе с поста, «как и многие из членов правительства».

По прогнозам в Великобритании ожидается аномальная жара, из-за чего власти впервые в истории объявили «красный» уровень опасности. Температура воздуха на днях может подняться до 40 градусов, побив абсолютный рекорд.

Нэнди подчеркнула, что в таких экстремальных условиях администрация в полном составе должна ходить на работу. Как отмечают журналисты, об этом она заявила после того, как Джонсон во второй раз пропустил заседание кабмина, посвященное погодным условиям.

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Экс-глава кабмина будет выполнять обязанности руководителя партии и правительства до новых выборов.